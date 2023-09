Serie C 2023 24 | Girone B | la Carrarese vince in casa dell’Arezzo | da 1-0 a 1-3

Leggi su sportface

(Di sabato 9 settembre 2023) Prosegue la seconda giornata diC,B. Tante reti in questa serata di Lega Pro, in cui però segnaliamo gol in ogni match disputato. Iniziamo dalla gara che ne ha viste di più, ovvero Arezzo-, che termina 1-3. Vantaggio dei padroni dicon Pattarello (che nel finale si farà espellere), la ribaltano gli ospiti con Di Gennaro, Capello e Panico. Altra rimonta è quella del Gubbio sul campo dell’Ancona: padroni diin avanti con Paolucci, ospiti che rimontano con l’autorete di Perucchini e il gol di Galeandro: 1-2. Stesso risultato, ma a parti invertite, nel match tra Torres e Rimini, ed anche qui rimonta. Ospiti in avanti con Gigli, sardi che la ribaltano con la doppietta di Adama Diakitè. Vittorialinga per 1-0 della Fermana, che si impone contro il ...