Serie A | Dall’ostracismo al ‘muro’ d’Europa | “Non meritava il trattamento ricevuto al Bayern”

(Di sabato 9 settembre 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: 09/09/2023 ore 08:00 CEST I giocatori sperimentano situazioni diverse durante la loro carriera: dal vivere in un profondo ostracismo all’essere al top È il caso di Yann Sommer che riemerse con il suo acquisto all’Inter dopo un brutto periodo a Monaco La vita può cambiarti con una sola decisione. I calciatori vivono diverse situazioni nella loro carriera professionale: dall’essere al vertice al non contare per l’allenatore e vivere nell’ostracismo più profondo. Questo è il caso di Yann Sommer. Il portiere svizzero ha firmato per ila metà della stagione 2023 per sostituire una leggenda delcome Manuel Neuer. Il portiere non è stato all’altezza delle aspettativee ne ho ...