Sergio ed Enrico | un giorno in parapendio per “unire” la provincia di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 settembre 2023) Quattro risalite, quattro decolli. Tutti in una giornata, per disegnare una linea immaginaria tra quattro punti cardine per ilbergamasco, “tributando” i club di volo dellaed, martedì 22 agosto, amici ed appassionati di volo, hanno compiuto una piccola impresa. “Complici le gradevoli temperature”, raccontano “decidiamo di mettere in atto una cosa che ci frullava nelle teste bacate ormai da tempo. Sacca in spalla, siamo partiti di buon’ora per provare a concatenare in modalità hike and fly e per quasi 3000 mt di dislivello: quattro risalite e relativi decolli tra quelli logisticamente meglio disposti”. Partiti in alle 4 e mezza in piena notte, alle 7.20 i due amici erano già pronti a spiccare il volo dal Monte Farno, in Val Gandino, per poi subito dopo trasferirsi ad Albino per ...