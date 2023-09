“Senza casa e senza soldi” L’angoscia degli “esodati” del Superbonus | il problema dei crediti incagliati non è ancora risolto

(Di sabato 9 settembre 2023) “Purtroppo non ho nessuna novità se non negativa… Sono disperataunae con la ditta che non termina i lavori, visto che non pago la fattura. Mi sembra solo che tutto peggiori ogni giorno di più”. Valeria è uno dei cosiddettidel. Quelli, cioè, che sono rimasti impantanati tra i cantieri di riqualificazione energetica diin corso, le modifiche normative e lo stop alle cessioni delfiscali generati con la ristrutturazione. Una bomba, soprattutto per chi ha fatto i lavori di efficientamento energetico nel 2022 ed è stato colto alla sprovvista a metà del guado. Secondo l’associazione dei costruttori Ance 33mila imprese e 350mila famiglie sono rimaste con in mano un cerino che rischia di mandare in fumo 30 miliardi di euro. Il ...

...sorge in fondo a una stradinauscita di Brentwood, un quartiere di lusso in cui il valore del terreno edificabile è oggi alle stelle. Proprio per questo, il proprietario vuole abbattere la,......due rappresentanti di un'azienda che vorrebbe costruire un glamping nel bosco a pochi passi da...del Premio 'Venezia Opera Prima' presieduta dalla regista francese Alice Diop assegnerà...parlare del fatto che un esecutivo che ritenga lafiglia del risparmio, degli sforzi di una vita e bla bla bla, e che voglia tutelare i nostri diritti di proprietà e di disporne come ...

“Senza casa e senza soldi”. L’angoscia degli “esodati” del Superbonus: il… Il Fatto Quotidiano

Campionato fermo per la pausa, ma in casa Genoa si prosegue a lavorare in vista del match della ripresa, contro il Napoli di Rudi Garcia ...Costruita nel 1929, la villa sorge in fondo a una stradina senza uscita di Brentwood, un quartiere di lusso in cui il valore del terreno edificabile è oggi alle stelle. Proprio per questo, il propriet ...