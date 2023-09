Segre-Seymandi | la gaffe di Sgarbi e la rabbia di Cristina Lui si scusa | «Amante fiorentino? Solo una battuta»

(Di sabato 9 settembre 2023) Botta e risposta tra Vittorio, l'imprenditrice protagonista - suo malgrado - della fiction dell'estate quando il suo (ormai ex) compagno Massimo, nella festa...

Il caso, su affaritaliani.it l'intervento di Vittorio Sgarbi A chi si riferiva Vittorio Sgarbi quando ha parlato a Pomeriggio Cinque di un 'politico fiorentino già amante di Barbara d'Urso', ..., in tribunale si decide sui 700mila euro prelevati dal conto comune Il post dell'imprenditrice torinese arriva un paio di giorni dopo l'ennesima polemica sulla sua persona, ...Perché la contessa di Castiglione è di Torino e la 'fiction'no Massimoha accusato di tradimento Cristinadavanti a tutti durante la festa del loro fidanzamento. Un atto di violenza, un gesto che non è da uomo che ama, non è da ...

Segre Seymandi, la triste fiction dell'estate Io Donna

Botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e Cristina Seymandi, l'imprenditrice protagonista - suo malgrado - della fiction dell'estate quando il suo (ormai ex) compagno Massimo Segre, nella ...«La dignità non è una strategia, ma un modo per amare se stessi». Così Cristina Seymandi nel suo primo post su Instagram dopo la nota vicenda che ha scosso gli ambienti bene del torinese e il video vi ...