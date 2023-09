"La Cei continuerà il suo impegno per le paritarie, sapendo che non sta chiedendo alcun privilegio". Lo ha ribadito il card. Matteo Maria ... molteparitarie e statali di tutta Italia, ...Eppure moltedi formazione politica chiudono dopo un anno o poche edizioni. Quella di Italia ... "che si propone di essere sintesi tra le culture liberal riformiste,popolari e ...Il risultato di allora fu sicuramente rassicurante per il parlamento francese: poche le studentesse ritirate dalla scuola statale, alcune per iscriversi alle, altre per seguire ...

Scuole cattoliche, Kaladich (FIDAE): “Buon anno a docenti, famiglie e studenti nel segno dell’incanto e della bellezza” Orizzonte Scuola

Giovedì 14 settembre il personale dell’inclusione scolastica sarà in presidio, insieme alla FP CGIL, davanti alla Prefettura di Rimini dalle ore 10:00 alle ore 11:30. In contemporanea si svolgeranno a ...In occasione della formazione sull’Outdoor Education con Paola Cappelletti e Antonio Di Pietro, promossa da Comune di Cattolica e Istituto Comprensivo Statale “Cattolica” con il sostegno di Centro Zaf ...