Scuola | caos supplenze | l’algoritmo è un flop

Leggi su quifinanza

(Di sabato 9 settembre 2023) L’Italia è un Paese in cui ci sono poche certezze, ma quelle esistenti si presentano a cadenza periodica con una precisione e una puntualità che lasciano basiti. Infatti, escludendo l’inizio del campionato di calcio, la prima del Teatro alla Scala di Milano e pochi altri eventi mondani, la quasi totalità delle ricorrenze in capo ad un anno assume un carattere di disagio e sgradevolezza agli occhi dell’opinione pubblica. Dalla scadenza dei pagamenti di tasse e tributi, passando per la dichiarazione dei redditi, fino al vaccino per combattere l’influenza: sono questi gli appuntamenti fissi che gli italiani aspettano, regolarmente, con una buona dose di diffidenza. Una delle deadline più complicate per grandi e piccini è anche quella dell’inizio dell’anno scolastico. Spesso, tra i ragazzi, il sentimento più diffuso è quello della nostalgia per l’estate che giunge al termine. Tra gli ...