Scuola a Cagliari resta chiusa | non c’è tempo per montare le tende Protezione civile | “necessari altri 6 giorni”

Sul numero totale di studenti, il 31,3% del totale regionale frequenta scuole a Sassari e provincia, il 28,5% a, il 18% nel Sud Sardegna, il 13,5% a Nuoro e provincia, mentre solo l'8,8% ......Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna una comunicazione ufficiale riguardo ai lavori di consolidamento strutturale pianificati per laprimaria di via Stoccolma ae l'......generale della Protezione civile della Regione Sardegna una comunicazione ufficiale riguardo ai lavori di consolidamento strutturale pianificati per laprimaria di via Stoccolma ae l'...

Cagliari, clamoroso stop alle tende in via Stoccolma: lunedì tutti i bambini a casa Casteddu Online

La scuola elementare di via Stoccolma a Cagliari sarà chiusa lunedì a causa dell'impossibilità di allestire le tende che dovevano sostituire le aule inagibili a causa dei lavori di consolidamento stru ...(Adnkronos) – Il 14 settembre gli studenti sardi di ogni ordine e grado tornano in aula. Cerchiamo di tracciare un quadro della situazione dell’istruzione in Sardegna a partire dall’analisi dei dati d ...