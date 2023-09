Scream VI stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW | trama e cast del film con Jenna Ortega

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 settembre 2023)9 settembre alle 21:15 SkyUno e NOW presentano in prima tvVI:del, nuovo capitolo della saga horror.9 settembre, in prima serata, alle 21:15 su SkyUno, e insolo su NOW, andrà in ondaVI, nuovo capitolo della saga horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. La sceneggiatura delconè stata scritta da James Vanderbilt e Guy Busick. Le musiche originali sono di Brian Tyler., recensione, curiosità e trailer del lungometraggio che sarà disponibile on demand, anche in 4K.VI:...