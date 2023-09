Scossa di terremoto di magnitudo 7 devastante | Marocco choc | una carneficina nella notte

È durata oltre 30 secondi la terribilediche ha colpito il Marocco alle 23.11 di ieri sera. Unadi magnitudo 7.0 capace di distruggere migliaia di edifici in gran parte del paese. Al momento il bilancio drammatico ...Una fortedisi è verificata alle 22,45 in Marocco. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una magnitudo del 6.8. A Marrakech è andata via la luce. Attimi di panico si ...Una fortedi- magnitudo 7 della scala Richter - ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre 150 feriti . Il primo bilancio è stato fatto dal ministro dell'...

Una forte scossa di terremoto – magnitudo 7 della scala Richter – ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre 150 feriti. Il primo bilancio è stato fatto dal ministro ...In migliaia si sono riversati per le strade di Marrakech, in preda al panico. Elettricità e collegamento internet sono mancati a lungo. Michel: "L'Ue pronta ...