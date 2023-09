Scontro tra auto e moto sulla Cassino-Formia | morta 32enne

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 9 settembre 2023) Grave ma non in pericolo di vita il marito Una manovra azzardata, forse l’alta velocità. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidentele avvenuto nella tarda mattinata di oggisuperstrada. A scontrarsi una Fiat 500 guidata da una 23enne, ricoverata in stato di choc ma illesa, e unadi grossa cilindrataquale viaggiavano Graziella Parente, 31 annisul colpo, e suo marito Francesco, 33 anni, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto, in una strada più volte teatro di incidenti, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo impegnati nei rilievi. Il tratto interessato allo schianto è stato chiuso e il traffico deviato sulle vie secondarie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...