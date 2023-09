Scontro tra auto e moto sulla Cassino-Formia | morta 32enne

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – Una manovra azzardata, forse l'alta velocità. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incidentele avvenuto nella tarda mattinata di oggisuperstrada. A scontrarsi una Fiat 500 guidata da una 23enne, ricoverata in stato di choc ma illesa, e unadi grossa cilindrataquale viaggiavano Graziella Parente, 31 annisul colpo, e suo marito Francesco, 33 anni, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto, in una strada più volte teatro di incidenti, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo impegnati nei rilievi. Il tratto interessato allo schianto è stato chiuso e il traffico deviato sulle vie secondarie. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate ...

Perché le uscite dei riformisti, si sospettaquesti, indeboliscono proprio loro e Stefano Bonaccini. Dal territorio arriva poi un'altra sollecitazione a Elly Schlein: i sindaci Dem di Monza e ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ]Spezia e Lecce è solo pari ...Grave ma non in pericolo di vita il marito Una manovra azzardata, forse l'alta velocità. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell' incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di oggi ...

Livorno, tragedia nella notte: 29enne muore nello scontro tra la sua auto e un camion IL TELEGRAFO Livorno

Una manovra azzardata, forse l’alta velocità. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’ incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla superstrada Cassino-Formia.Un tentativo fallito, dunque, ma che indica il livello di scontro e – l’abbiamo detto – di isteria tra Pechino e gli Stati Uniti e, per estensione, il resto dei Paesi occidentali riuniti a Nuova Deli.