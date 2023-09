(Di sabato 9 settembre 2023)trae manifestantialdidi, dove era in corso un presidio dei facchini e montatori che lavorano in appalto, da oltre tre mesi in sciopero per chiedere migliori condizioni di lavoro. “Quando i partecipanti si sono avvicinati all’entrata delsono stati attaccati dalle forze dell’ordineai clienti” ha scritto il sindacato Si Cobas, che si sta occupando della vertenza, in una nota. “In duecento siamo tornati a protestarealdi. Iniziative analoghe si svolgeranno nei prossimi giorni in quindici città italiane. Abbiamo incontrato un ...

Per questo quando qualche mese fa ci siamo ritrovati in uno studio televisivo dopo anni di... Oggi che De Masi ci ha lasciato lo ricordoquel sorriso e quell'abbraccio: un pensiero a chi ...... appuntamento che negli anni scorsi è stato turbato da provocazioni, incidenti eper le ... Massiccio il dispositivo di polizia,gli agenti in assetto antisommossa lungo l'itinerario del ...... caduto il 9 settembre 1943 a Roma durante gliper la difesa della Capitale dall'avanzata ... La cerimonia ha avuto iniziolo schieramento delle rappresentanze e l'afflusso delle Autorità e ...

Scontri con la polizia alla manifestazione dei lavoratori di Mondo Convenienza davanti al negozio di Prato Il Fatto Quotidiano

Lo scontro è soprattutto con la Cgil fiorentina, che in settimana ha emesso una nota per puntualizzare che «la questione deve essere risolta come questione sindacale e non di ordine pubblico» ...Venerdì scorso il trapper è potuto salire sul palco insieme a Lazza. La scelta ...