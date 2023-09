Schlein alla Festa del Fatto Quotidiano | “Terzo mandato per i governatori? Non è previsto dalla legge | sul tema c’è discussione interna al Pd”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Ilper i? “Questo non èe non abbiamo, a ora, notizie che la maggioranza voglia andare in quella direzione. È ben noto che c’è unaal Pd e affronteremo quella”. Così la segretaria del Pd, Elly, ospite delladel2023Casa del jazz a Roma (GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO) ha risposto a una domanda della giornalista Wanda Marra sulla possibilità didel governatore della Campania Vincenzo De Luca L'articolo proviene da Il