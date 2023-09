Schiaffo alla figlia di 12 anni perché invia foto sexy a un ragazzo | madre condannata a un anno e 7 mesi

(Di sabato 9 settembre 2023) Una 40enne, è stataprima sezione penale del tribunale di Roma a une settedi reclusione per maltrattamenti in famiglia , a seguito di vari episodi, compreso uno in cui ha schiaffeggiato la suadi 12per averto" a un 19enne su Instagram , causandole un graffio sul mento. Nonostante la richiesta di tredi carcere dal pubblico ministero Eugenio...

Loragazzina ' Ma davvero è possibile giudicare maltrattamento unodatofiglia perché invia foto osé a uno sconosciuto ' chiede l'avvocato della donna durante l'arringa. ...Unoper me non è un trauma, essere criticati da un genitore non è un trauma. Un trauma ... Non me ne vergogno, magente può dare fastidio. Durante la pandemia un sacco di persone si sono ...I giudici hanno ritenuto che i maltrattamenti siano iniziati dal giorno in cui la madre aveva dato lofiglia, un fatto che è avvenuto nel 2016. 'Ma davvero è possibile giudicare ...

