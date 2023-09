“Scelte scandalose e dittatoriali nel Forum Giovani” | la denuncia di Gioventù Casertana

(Di sabato 9 settembre 2023) Caserta. Si sono svolte ieri le votazioni per la scelta dei consiglieri deldeiche entreranno a far parte della Commissione Pari Opportunità del Comune di Caserta. La listasegnala pubblicamente alla cittadinanza la scandalosa e dittatoriale modalità di votazione decisa dalla maggioranza deldella quale lo stesso gruppo è stata vittima. A parlare per la lista è la Consigliera Myriam De Lucia, prima non eletta dalla votazione della giornata di ieri. “Sebbene dal gruppo difosse stato proposto di adottare un sistema di votazione simile a quello utilizzato in Consiglio comunale in occasione di votazioni simili e cioè di procedere ad un unica votazione nella quale ogni componente delavrebbe ...

politiche È stato bello fino all'ultimo giorno, con quell'eleganza da gentleman vecchio ... Era stata tra le primedivorziate d'Italia. Nel 2021 Montaldo ha scritto per lei, pubblicato ...... Margherita Boniver, che considera le parole del Dottor Sottile "" e "offensive". ... condivise tutti gli atti dell'esecutivo a guida socialista, a cominciare dalledi politica ......e arretrato in un conflitto le cui conseguenze continuano a ripercuotersi pesantemente nelle... un esempio per tutti, il crollo del Ponte Morandi ha messo in luce situazioniche sono ...

I bonus edilizi e le colpe di Conte, prima o poi pagheremo il più ... Il Riformista

Il saluto alla Macchina, le lacrime di Raffaele Ascenzi, anche quelle di Sandro Rossi e il sudore dei Facchini. È finita come doveva finire: in Gloria. Con la città in festa, ...Lo Stato sfratterà anche con la forza i malviventi che occupano in maniera abusiva alloggi nel Parco Verde, nelle ex Iacp e nei rioni cosiddetti 219, realizzati per dare una casa ...