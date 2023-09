Sassuolo | ko in amichevole contro la Feralpisalò | il tabellino

(Di sabato 9 settembre 2023) La sosta nazionali non ferma ilche oggi è sceso in campolaper un matchal Mapei Stadium....

Restando nel campo delle nazionali , insconfitta per 4 - 1 dell'Israele U17 sull'Italia.30 MONDO AMICHEVOLI PER CLUB Bologna (Ita) - Reggiana (Ita) 2 - 2 (Finale)(Ita) - ...Per lo svedese un tempo a Frosinone, 7 minuti cole arrivederci. Natan non ha ancora esordito. A Lindstrom forse andrà meglio Db Dimaro (Tn) 20/07/2023 -/ Napoli - Anaune Val di Non / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: ...- Calcio, pausa di campionato anche per la serie A con ilche domani alle 15 allo Stadio Ricci è invece in programma il matchche chiuderà la settimana di lavoro fra ile ...

DIRETTA Sassuolo-Feralpisalò: le formazioni ufficiali dell'amichevole CanaleSassuolo.it

Nonostante l'inizio a dir poco complicato della propria Serie B con ben quattro sconfitte su quattro gare disputate, la Feralpisalò è riuscita ad imporsi contro il Sassuolo in questo match amichevole ...Dopo un lungo inseguirsi, Nicolas Cairo volerà finalmente oltreoceano per rispondere alla chiamata della Nazionale peruviana: la selezione Under 15 blanquirroja ha convocato il centrocampista classe ...