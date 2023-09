Sanzioni agli oligarchi russi senza effetti né gloria

Leggi su panorama

(Di sabato 9 settembre 2023) Nell’Inghilterra che da decadi offre rifugio ai miliardari, il sistema pensato per bloccare i loro beni all’indomani della guerra in Ucraina è in pratica inconsistente e inefficace. Del resto, gli affari di quei «Paperoni» in trasferta sono una pietra angolare dell’economia d’Oltremanica. I loro conti sono congelati, ma risiedono in dimore miliardarie e dispongono di autisti e maggiordomi. Per gliamici di Vladimir Putin il Regno Unito è ancora un paradiso, alla faccia delle. Dall’inizio della guerra in Ucraina il governo britannico, insieme a Stati Uniti e Unione europea, ha messo in campo una lunga serie di limitazioni economiche per indebolire il potere di Mosca, colpendo anche un numero significativo di uomini d’affari residenti all’estero ma sospettati di essere sostenitori del ...