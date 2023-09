La nostramira a riqualificare i territori su cui insistiamo, in primis quello di Napoli, e ... Acqua Chiarissima; Honda Center Napoli; Caffè Iuliano; Guappa; Consorzio Tutela Vini del; ...... il sito dei Santi, l'Arco di Traiano, il Museo del, l'Hortus conclusus, etc. Il Consigliere ...come lo spirito e gli scopi dell'iniziativa colgano in pieno i punti programmatici dell'di ...... il sito dei Santi, l'Arco di Traiano, il Museo del, l'Hortus conclusus, etc. Il Consigliere ...come lo spirito e gli scopi dell'iniziativa colgano in pieno i punti programmatici dell'di ...

Sannio. Azione e Pd per il rilancio della Provincia TV Sette Benevento

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Un vero e proprio terremoto. Circa una trentina di esponenti dem liguri hanno lasciato il Pd per entrare in Azione. Tra cui il consigliere regionale Pippo Rossetti e la cons ...Roma, 8 set. (Adnkronos) – “La scelta di Cristina Lodi, Pippo Rossetti e tanti amministratori e attivisti del Pd di unirsi al nostro progetto politico è un fatto di estrema rilevanza politica”. Così M ...