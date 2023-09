Sanchez | accertamenti clinici | Inter informata – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 settembre 2023) Arrivato al termine del mercato, Alexisnon è sceso in campo nelle due gare disputate dall’contro Cagliari e Fiorentina. Ma non scenderà in campo neanche per Uruguay-Cile. Il Corriere dello Sport fa sapere che per il cileno sono previsti. PICCOLO PROBLEMA – Niente Uruguay-Cile per Alexis, che continua ad allenarsi per recuperare la miglior forma il più presto possibile. Intanto lo staff della nazionale lo ha sottoposto ad, di cui l’. Il motivo sono i bassi livelli di emoglobina rispetto al valore di riferimento. Nulla di grave, comunque, come riferito. Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno-News - Ultime notizie e calciomercato ...