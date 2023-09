San Felice Circeo | spari da auto in corsa Convalidato oggi l’arresto dei due maggiorenni

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 9 settembre 2023) (Adnkronos) – E' statol'arresto dei dueche, insieme a due amici 17enni e a un quinto al momento irreperibile, la notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno seminato il panico tra Terracina e San, sparando all'impazzata piombini ad aria compressa. Il più grande, 21enne di origini maghrebine, ma residente a Frosinone, già noto per stupefacenti come anche uno dei più giovani del gruppo, è ora ai domiciliari come il 'complice' appena 18enne. Alla guida di una Mercedes Classe B con la patente di guida sospesa, si è mosso da Terracina, mentre da una carabina, forse impugnata a turno dai quattro in, il gruppo sparava piombini centrando a caso i passanti. Tre sono stati feriti nella parte alta del colpo, collo e braccia, un altro a un orecchio ...