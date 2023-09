Sampdoria | possibile ritorno di Soriano | le ultime

(Di sabato 9 settembre 2023) Lasta pensando al mercato degli svincolati per rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo e potrebbe esserci ildiLasta pensando al mercato degli svincolati per rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo e potrebbe esserci ildi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società starebbe pensando proprio all’ex Bologna per riportare a Genova il trequartista.

Calciomercato Sampdoria, non c’è solo Pajtim Kasami per la squadra di Pirlo. C’è la possibilità di rivedere a Genova anche Roberto Soriano… Pajtim Kasami si allena tra qualche giorno a Bogliasco. Si ...Sono ore di valutazioni quelle in casa Sampdoria, impegnata a sondare le possibilità tra i giocatori svincolati per aumentare la competitività della rosa a disposizione di Pirlo.