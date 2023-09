Sampdoria | Kasami in prova e torna di moda l’idea Soriano

Commenta per primo A sorpresa di tutti, ieri a Bogliasco si è presentato agli allenamenti dellail centrocampista Pajtim. L'ex centrocampista del Palermo, svincolato dopo l'esperienza all'Olympiakos, è in prova al club blucerchiato e ci resterà per tutta la settimana. L'...Commenta per primo Lacerca rinforzi a centrocampo sul mercato degli svincolati. Lo svizzero Pajtim(31 anni ex Palermo) si sta già allenando in prova agli ordini del tecnico Andrea Pirlo, intanto il club ...Commenta per primo Lacontinua a valutare i colpi last minute da mettere a segno pescando dagli svincolati. Secondo Sky , il club blucerchiato punta sullo svizzero ex Palermo Pajtim. Il centrocampista è ...

Sampdoria: Kasami in prova, può tornare Soriano | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

L'infortunio di Benedetti costringe i blucerchiati ad intervenire a centrocampo: Kasami può essere una possibilità, è in prova. Soriano un'idea ...GENOVA - A volte ritornano. La Sampdoria - mentre a Bogliasco in questi giorni è in prova il centrocampista svizzero Kasami - sta valutando anche il possibile ritorno a Genova di Roberto Soriano. Il c ...