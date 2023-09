(Di sabato 9 settembre 2023) Il forte terremoto che ha colpito ildurante la notte ha ucciso più di 1.300 persone e ne ha ferite almeno altre 1.800, molte delle quali in modo grave. Lo ha riferito in serata il ministero ...

Un totale di 1.persone sono state confermate morte, mentre 1.832 persone sono rimaste ferite, di cui 1.220 in condizioni critiche, si legge nella nota del ministero. . 9 settembre 202309 set 21:11a 1.le vittime del sisma Il bilancio del terremoto in Marocco è salito a 1.morti. Lo riferisce il governo marocchino. 09 set 20:27 Tajani: gli italiani in Marocco sono ...... che registra un - 35,6% (da 165.055 a 106.casi denunciati), sia a quella maschile, che ... mentre dalle stime per i primi sei mesi di quest'anno gli accessi ispettivial 26,3%. Aumentata ...

Salgono a 1.305 le vittime del sisma in Marocco - Africa - Ansa.it Agenzia ANSA

Il forte terremoto che ha colpito il Marocco durante la notte ha ucciso più di 1.300 persone e ne ha ferite almeno altre 1.800, molte delle quali in modo grave. Lo ha riferito in serata il ministero d ...La Cina, per bloccare la fuga di capitali, dimezza la tassa sulle transazioni di borsa, finora pari allo 0,1%. Deciso anche un rallentamento del ritmo delle ipo, ma mancano i dettagli. La perdita seme ...