Salerno Pulita | Bennet | ”Pronti a installare nuovi carrellati” – VIDEO

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono trenta le tappe del centro di raccolta mobile dei rifiuti che ogni sabato, nei diversi quartieri della città di, consentiranno ai cittadini di conferire piccoli elettrodomestici, tessili, pile esauste, medicinali scaduti, olio da smaltire e anche ritirare il kit per la raccolta differenziata gratuito. Prima tappa questa mattina nel quartiere di Pastena, in piazza caduti di Brescia dove in tantissimi si sono recati fin dalle prime ore per conferire e ritirare i sacchetti. Presente anche l’amministratore unico di, Enzoche ha annunciato l’impegno della società nelle prossime settimane a sostituire idanneggiati ed installarne didove non ci sono più. L'articolo proviene da Anteprima24.it.