Sabato 9 Settembre 2023 Sky Cinema e NOW | Scream VI

Alcuni farisei dissero: 'Perché fate in giorno diquello che non è lecito'. Gesù rispose loro: 'Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero fame Come entrò ...Il premier alla vigilia dell'inizio delle sessioni ha incontrato il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak (focus su Ucraina, migranti e intelligenza artificiale), mentrea ...sono in programma i giganti, chiusura domenica 10con i supergiganti.

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 settembre RomaToday

Il calcio in tv non si ferma nemmeno oggi, sabato 9 settembre. Tante le sfide interessanti ma occhio soprattutto all'Italia di Spalletti ...L’Associazione Luci di Ivrea presenta, sabato 9 e domenica 10 settembre, la seconda edizione del Festival Letterario “Figure dimenticate del Piemonte”.