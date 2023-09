Rugby World Cup | l’Italia affossa il Namibia per 52-8 | 7 mete segnate da Allan

(Di sabato 9 settembre 2023) Efficace ma non perfettadelMaschile che porta a casa la prima vittoria, e all’esordio, allaCup in svolgimento in Francia fino al 28 ottobre. Gli Azzurri di Coach Crowley hanno battuto laallo Stadio di Saint-Etienne per 52-8. Netta la supremazia sul campo del, che ha preso il largo nel secondo tempo, chiudendo poi il match con settesiglate e tutte fatte da. L’Azzurro è perfetto dalla piazzola. Oraha cinque punti nel Girone di appartenenza. Il prossimo appuntamento è il 20 settembre contro l’Uruguay. Il racconto della partita e il tabellino (fede.it) La cronaca della partita Buona la partenza della, che si affida al gioco ...

Quattro anni fa, nellaCup giapponese, le due squadre si erano incontrate ancora nel primo match del girone: era finita 47 - 22 per noi, 7 mete a 3. Insomma, è andata decisamente meglio. ...There are no translations available. Un'Italia non perfetta ma alla fine efficace porta a casa il bottino pieno all'esordio mondiale contro la Namibia: a Saint - Etienne la squadra di Crowley si ...

Ottimo esordio degli Azzurri di Crowley che battono la Namibia conquistando anche il punto bonus. Sette mete per l'Italia che ha dominato soprattutto nel secondo tempo ...(ANSA) - ROME, SEP 9 - The Italian rugby team made a winning start to its World Cup campaign Saturday beating Namibia 52-8 in the group A match in St Etienne. The other teams in the group are three-ti ...