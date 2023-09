Rugby | Mondiali 2023 | Irlanda a valanga sulla Romania | tutto facile per l’Australia

(Di sabato 9 settembre 2023) Due i match in programma in questo pomeriggio validi per la prima giornata deidiin Francia. Inaugurati i raggruppamenti B e C con successi facili per le favorite.82-8moltoper gli irlandesi che si candidano come una delle outsiders per il torneo, visto lo stato di forma. A Bordeaux la banda guidata da Andy Farrell ricopre di mete i malcapitati rumeni, la cui partita dura praticamente 5?. Rapanu trova la prima meta dell’incontro, poi è monologo irlandese: a segno Gibson Park, Keenan, Beirne (due volte), 17’, Aki (due volte), Sexton (due volte), Herring, O’Mahoney (due volte) e McCarthy. Il parziale di 49-0 ne secondo tempo dicesul risultato finale. AUSTRALIA-GEORGIA 35-15 A Saint Denis avversario non scontato per ...

Il ct dell' Italia del rugby, Kieran Crowley, commenta così la vittoria all'esordio degli azzurri contro la Namibia ai Mondiali: 'Ci sono state alcune aree del gioco dove non siamo stati brillanti, ...ROMA " Esordio vittorioso per l'Italia ai Mondiali di rugby, in corso in Francia. Il team azzurro, allenato da Kieran Crowley, allo Stade Geoffroy - Guichard di Saint - Etienne, ha battuto per 52 - 8 la Namibia. Dopo l'iniziale vantaggio (0 - ...

Doveva essere una passerella, ma per Emmanuel Macron il debutto dei Mondiali di rugby a Parigi si è trasformato in una umiliazione in mondovisione. Il… Leggi ...Italia - Namibia highlights, ecco le immagini della sfida valevole per la gara d'esordio del Mondiale di Rugby. Buona la prima per l'ItalRugby ...