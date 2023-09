Rugby | Lamaro | “Possiamo migliorare | ma si può pensare alla qualificazione ai quarti”

(Di sabato 9 settembre 2023) Il capitano dell’ItalMichelecommenta la partita contro la Namibia, vinta per 52-8: “Nel primo tempo la Namibia ha difeso bene, ma abbiamo comunque trovato buone soluzioni che abbiamo messo in campo dopo l’intervallo. Dovevamo stancarli e ci siamo riusciti. Eravamo pronti al 100% per la gara di oggi ma ci sono aree dove, era la prima gara del Mondiale e il fattore emozionale ha avuto il suo peso, è normale in un evento come laWorld Cup. Sapevamo comunque di essere più performanti di loro da un punto di vista fisico nel secondo tempo, e siamo riusciti a trovare maggiori spazi per esprimere il nostro gioco. Segiocarci laaidi finale con Nuova Zelanda e Francia? Sì, ...

Rugby - Italia, Lamaro: "Oggi un po' emozionati. Possiamo ..."

