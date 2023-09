Rotary Distretto 2101 | al via il Premio #beethechange promosso da Carosella Group

(Di sabato 9 settembre 2023) Caserta. Il2023 rappresenta la quarta edizione del concorso nato nel 2014 e dedicato alla memoria del Prof. Antonio(1923-2012), Dirigente Scolastico in Licei della Campania e PDG del2100 delInternational. Il concorso, organizzato dalla famigliae da, gruppo internazionale di Società di consulenza, si onora del patrocinio delInternational , di cui è governatore Ugo Oliviero, e delRotaract. Il contest è rivolto a giovani tra i 16 e i 30 anni che si sono distinti per impegno etico, oltre e più che per il proprio percorso di studi. Nello specifico sono ...

Club di Sanremo, Sanremo Hambury, Imperia, Albenga, Genova Sud Ovest e Varazze del2032 hanno pubblicato il bando per una borsa di studio per un tirocinio sul tema 'Ispiriamo la pace' ......tutti i presidenti rotariani ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa di raccolta fondi alla quale hanno immediatamente aderito i Clube Rotaract del territorio e il...Inoltre, ospiti di eccezione come Alberto Cecchini , Board Director delInternational per il ... Napoli Sud Ovest, Salerno Duomo e Salerno Est, in collaborazione con il Rotaract2101, ...

Dal Distretto Rotary un borsa di studio del “Ispiriamo la pace” Riviera24

In breve: I Rotary Club di Sanremo, Sanremo Hambury, Imperia, Albenga, Genova Sud Ovest, Varazze del distretto 2032 hanno pubblicato il bando per una borsa di studio per un tirocinio sul tema ...Sanremo. Rotary Club di Sanremo, Sanremo Hambury, Imperia, Albenga, Genova Sud Ovest, Varazze del distretto 2032 hanno pubblicato il bando per una borsa di studio per un tirocinio sul tema “Ispiriamo ...