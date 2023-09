Roma | Mourinho lo perde | brutte notizie per l’allenatore

(Di sabato 9 settembre 2023) Non c’è pace per José. Dopo un inizio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative, caratterizzato da un solo punto in tre partite di Serie A, arriva un’altra notizia particolare pergiallorosso, che dovrà fare a meno di un titolare. Non c’è ombra di dubbio su chi, tra le sette sorelle della nostra Serie A, abbia avviato il proprio campionato nel modo peggiore. Stiamo parlando della, relegata in penultima posizione a pari merito con il Cagliari. La banda di Joséha cominciato a rilento questa nuova stagione, ottenendo un solo punto nella gara d’esordio all’“Olimpico” contro la Salernitana. Le sconfitte di misura contro Hellas Verona e Milan pesano ancora: in questa settimana lo Special One dovrà ricompattare lo spogliatoio e risollevare i suoi sotto il punto di vista fisico ...

Nel frattempo,ha perso un altro tassello a causa delle nazionali: convocazione all'ultimo minuto, infatti, da parte della Danimarca per Rasmus Kristensen , nuovo terzino della. Il ...perde anche Rasmus Kristensen: il laterale è stato convocato all'ultimo dalla sua Nazionale Anche Rasmus Kristensen va in Nazionale e laperde un altro giocatore in questo momento di ...Al momento non si è data ancora notizia di ipotetici contatti per il rinnovo e la situazione sembra pressoché identica a quella del connazionale, per unasempre più a "tempo ...

Mourinho-Roma, l'avvio terribile preoccupa anche i bookie: esonero quotato Tuttosport

Per il capitano della Roma rientro a Trigoria: il centrocampista giallorosso ha accusato un fastidio al flessore destro, e dopo aver svolto accertamenti diagnostici ha lasciato il ritiro della Naziona ...In queste settimane la Roma avrebbe potuto sfruttare la pausa dal campionato per lavorare sulla condizione fisica di alcuni calciatori, ma José Mourinho ha dovuto fare i conti con le molte assenze ...