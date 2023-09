Roma | incendio alla Pisana | chiuso il raccordo

(Di sabato 9 settembre 2023) Paura aquando unè divampato nella tarda mattinata di sabato in una zona boscosa in via della, nei pressi del grandeanulare.: cosa è successo Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, invadendo in parte la carreggiata e costringendochiusura del tratto in via precauzionale. Sono L'articolo proviene da Il Difforme.

Al momento non risultano feriti, intossicati o danni alle case mentre gli operatori lavorano per spegnere l'. Nube di fumo nera asud, i residenti lanciano l'allarmeL'auto con a bordo il prete si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, e anche una terza auto è rimasta coinvolta; tra le cause del violento urto potrebbe esserci stato undi ...Per l'esattezza Regia Nave, come si diceva allora. A bordo c'era il comandante in capo della ... si innesca l'delle polveri, producendo una deflagrazione tanto potente da scaraventare in ...

Incendio alla Pisana, il fumo invade il raccordo anulare. In azione anche l'elicottero RomaToday

L'incendio sta provocando forti disagi alla circolazione. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma la situazione è comunque sotto controllo.Incendio ai margini dell Grande raccordo anulare, l'odore acre del fumo e traffico in tilt. Un grosso rogo è divampato sul finire della mattinata di sabato 9 settembre in una zona boschiva in via ...