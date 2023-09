Robur Siena | esordio tra otto giorni | trasferta a Borgo San Lorenzo

IlFc è ufficialmente iscritto al girone B di Eccellenza Toscana: il calendario completo è stato redatto dal comitato regionale della Lega Dilettanti. Esordio in trasferta tra 8 giorni, primo derby ...Nessuna sospensiva dal Consiglio di Stato per la sentenza contro la, esclusa il 5 settembre dal campionato di Serie C 2023/2024 dal Tar del Lazio. Questa è la notizia di queste ore, visto che il Consiglio ha pubblicato il 21 settembre come data confermata ...... con Pesoli devono ancora nascere i contatti e le trattative, ma l'ex terzino dellanon ha nascosto la sua voglia di tornare. "Aho lasciato un pezzo di cuore " prosegue Pesoli - , perché ...

La nuova Robur prende forma: ecco le prime mosse del Siena Fc di Giacomini Gazzetta di Siena

Il Siena Fc sta prendendo forma. Dopo l’ok all’ammissione al campionato di Eccellenza da parte della Figc e mentre il 17 settembre, giorno del debutto nella nuova stagione sportiva, è sempre più vicin ...Parte ufficialmente domenica il campionato di Eccellenza che vedrà ai nastri di partenza anche il Siena FC. La prima giornata sarà di riposo per la squadra bianconera, ancora impegnata nella ...