Roberto Vannacci ha chiesto a Crosetto il reintegro dell’incarico e dello stipendio | «Il libro? Presto pubblicato in altri paesi»

(Di sabato 9 settembre 2023) Il generalehaal ministro della Difesa Guidoilin linea con il grado di generale e la relativa retribuzione durante l’incontro di ieri. Il faccia a faccia di un’ora nell’ufficio del ministro a Roma è arrivato su richiesta del militare. Il ministro ha ribadito la sua posizione sulle figure apicali dell’esercito che in virtù del proprio ruolo di garanzia non possono intervenire a gamba tesa nel dibattito pubblico. Ma il generale gli ha fatto sapere di non voler cambiare registro. Anzi. Spiega oggi Repubblica che le presentazioni del“Il mondo al contrario” continueranno. E ha fatto sapere che si aspetta il pieno– oggi è in licenza – in linea con il grado di generale di divisione. Con relativa retribuzione. ...

Renderà a Matteo Salvini la sua irrefrenabile doppiezza Il generalenon è di certo uno sprovveduto, dopo una lunga e felice carriera nelle forze armate, e se... Appalto L'Aquila: il ...Il generale dove lo metto La visita del generaleal ministro della Difesa " in forma privata, durata un'ora " non allenta le tensioni aperte con la pubblicazione a cavallo di ...Guido Crosetto ha ricevuto al ministero il generale. A chiedere l'incontro è stato proprio il generale al centro delle polemiche per il suo libro 'Il mondo al contrario', specialmente dopo la promessa di Crosetto di una valutazione ...

ROMA. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto a rapporto il generale Roberto Vannacci per motivi di «carattere privato». Lo comunica la Difesa. La richiesta era stata avanzata alcuni… Legg ...Guido Crosetto ha ricevuto a rapporto il generale Roberto Vannacci, finito nella bufera mediatica per alcuni passaggi del suo libro 'Il mondo al contrario', come quelli in cui l'autore definiva “non ...