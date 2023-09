Rissa in Porta Nuova | per un anno città vietata a due ragazzi

(Di sabato 9 settembre 2023) Bergamo. Foglio di via a due giovani protagonisti di una, lo scorso 20 agosto, in Largo. A decidere per il provvedimento, il questore di Bergamo, Stanislao Schimera, in relazione agli elementi raccolti dal personale della Squadra Mobile e della Squadra Volanti. I due giovani, di origine egiziana, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2004, già deferiti all’Autorità Giudiziaria peraggravata, hpartecipato attivamente alle fasi che hto i gruppi di giovani ad affrontarsi nella zona centrale del capoluogo. Gli stessi, residenti nei comuni di Brembate e Capriate, non potrdunque per untornare nel Comune di Bergamo, se non autorizzati per legittimi motivi dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, ...

RISSE IN CITTÀ. Il provvedimento del Questore di Bergamo. Abitano a Capriate e Brembate. Non potranno tornare in città per un anno.