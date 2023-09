Rischio incendi e ondate di calore Dove scatta l' allerta

(Di sabato 9 settembre 2023) Fino a pochi giorni fa, in Sicilia, il vento di scirocco ha aizzato le fiamme trasformando piccoli focolai in pericolosidi sterpaglie e macchia mediterranea. Il fumo ha invaso le abitazioni e le case sono state lambite dalle fiamme in tutta l'isola, da Valderice nel Trapanese a San Giovanni La Punta nel Catanese, passando per Monte Pellegrino a Palermo e Giampilieri nel Messinese. È stato necessario il pronto intervento dei canadair, dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile in tutto il territorio. Ildi nuovi roghi nel weekend è alto. Resta l'. La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato oggi un avviso in cui si annuncia ildie didie che è valido dalle 0.00 del 10 settembre e per le ...

SICILIA - Nella giornata di domani, 10 settembre, in Sicilia l'area di alta pressione continua a rinforzarsi, portando a condizioni di tempo soleggiato ...