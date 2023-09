Rinnovo Juric | per Cairo non è una priorità

(Di sabato 9 settembre 2023) In casa Torino è congelato ildi Ivanperché pernon sarebbe lain questo momento In casa Torino è congelato ildi Ivanperché pernon sarebbe lain questo momento. Come scrive Tuttosport, al presidente granata non basta più il decimo posto e vuole qualcosa in più quest’anno soprattutto dopo la campagna acquisti fatta.

In casa Torino è congelato ildi Ivanperché per Cairo non sarebbe la priorità in questo momento In casa Torino è congelato ildi Ivanperché per Cairo non sarebbe la priorità in questo momento. Come ......a testimonianza di come abbia un ruolo estremamente importante all'interno della rosa di. ... Chiudiamo con Vojvoda, difensore con l'opzione dipresente nel contratto; una situazione, ...Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina ad un importantedi contratto arrivato nella ... Gli altri titoli di giornata: 'Bellanova va a lezione di Toro e'; 'L'Arabia si prende pure ...

Torino, si complica il rinnovo di Juric Scenario a sorpresa Calcio in Pillole

Il Torino non ha iniziato benissimo la stagione ed il tecnico Ivan Juric non è sicuro del rinnovo: Cairo non si accontenta del 10° posto ...In casa Torino è al momento congelato il prolungamento del tecnico Ivan Juric, che è in scadenza nel giugno 2024, e sarà valutato nel corso della stagione.