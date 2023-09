Rilascio del passaporto | le novità della riforma

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Sino a pochi mesi fa, la madre o il padre di un bambino minorenne che volevano rinnovare il proprio, dovevano necessariamente ottenere il consenso dell'altro genitore. Anche in caso di interventoseparazione o del divorzio tra loro. Ecco perché moltissimi accordi sono completati dalla formula “i genitori/ i coniugi prestano sin da ora il consenso per ildei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori”. In assenza di questa formula, invece, il genitore che avesse avuto necessità di rinnovare ilavrebbe dovuto far sottoscrivere all'altro genitore uno specifico modulo che prevedeva, appunto, l'autorizzazione al rinnovo. Il tutto davanti al pubblico ufficialeQuestura del luogo nel quale era stata presentata la domanda di ...