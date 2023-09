Riforma pensioni | spunta la misura a 60 anni con il sistema contributivo | possono accedere tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 9 settembre 2023) Cosa potrebbe prevedere la nuovadelleallo studio del governo Meloni? Quali misure sono economicamente sostenibili? Ecco qual è il quadro attuale Didellesi parla da diverso tempo e diversi sono già stati i tavoli di confronto in tal senso tra governo e tecnici per cercare di capire quante siano le risorse ad oggi disponibili, quante ne vadano messe in campo e come quelle necessarie possano essere recuperate. Le ipotesi sul tavolo per ladelle(grantennistoscana.it)Altresì le ipotesi e le proposte presentate nell’arco delle ultime settimane sono molteplici e non è al momento chiaro quali di queste potranno effettivamente trovare concretezza. Se da una parte di guarda al prolungamento di strumenti riguardanti le ...