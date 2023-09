Rientro a scuola | lunedì 11 settembre si riparte in Piemonte | Trento e Valle d’Aosta Il 12 in Lombardia

...delle aziende si è concentrata maggiormente su un "backshoring di fornitura" (cioè ilin ... NEWSLETTER+ Scopri di più Meno distanza, più qualità Se si approfondiscono i motivi della ...Questa incertezza rende, comprensibilmente, il, ancora una volta, problematico, soprattutto per i bambini e i ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico che hanno la necessità di ...... bisogna provare per un attimo a mettersi nei panni di un genitore come me): 2 figlie, la grande con uscita ore 12.10, la piccola con uscita ore 13.05…,per la grande ore 14.

Rientro a scuola 2023/24, chi è positivo al covid cosa deve fare Norme generali nella circolare del Ministero della Salute Orizzonte Scuola

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c73d7672-31fc-510b-6a04-3350e8b73d ...Il rientro dalle vacanze, per un romano, è sempre traumatico. Dopo un periodo di relax al mare e in montagna, non è detto che sia psicologicamente pronto a tornare nella quotidianità di Roma. Non solo ...