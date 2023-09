Riciclaggio | Cgia | Record di operazioni sospette nel 2022

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 settembre 2023) Nelil numero di(Sos) pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia ha toccato ilstorico di 155.426 segnalazioni. Una su quattro, inoltre, è stata considerata ad alto rischio, il 99,8% del flusso totale è riconducibile all’ ipotesi die nel 90% circa dei casi le comunicazioni sono giunte dalle banche, dalle Poste e dagli intermediari finanziari. E’ quanto sostiene l’Ufficio studi dellache che prospetta il pericolo che la criminalità economica, specie nelle Pmi, stia incuneandosi nel mondo produttivo in modo sempre più elevato. Non solo. Se la combinazione tra l’aumento dei tassi di interesse e la diminuzione dei prestiti bancari alle Pmi verificatosi in questo ultimo anno dovesse continuare, non è da ...