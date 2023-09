... il 99,8 per cento del flusso totale è riconducibile all' ipotesi die nel 90 per cento ... A dirlo è l'Ufficio studi dellache lancia l'allarme: il pericolo che la criminalità economica ...... il 99,8 per cento del flusso totale è riconducibile all' ipotesi die nel 90 per cento ... A dirlo è l'Ufficio studi dellache lancia l'allarme: il pericolo che la criminalità economica ...10.45: 2022 anno da record 2022 anno record per il. Lo sostiene l'Ufficio studi, sottolineando il rischio che la criminalità si stia infiltrando sempre più nel mondo ...

Riciclaggio, Cgia Mestre: Nel 2022 record storico di segnalazioni Agenzia askanews

Per numero di segnalazioni, in termini assoluti il Veneto si piazza al 4° posto a livello nazionale dopo la Lombardia (27.651), il Lazio (19.255) e la ...Una su quattro, inoltre, è stata considerata ad alto rischio, il 99,8 per cento del flusso totale è riconducibile all’ ipotesi di riciclaggio e nel 90 per ... etc.). A dirlo è l’Ufficio studi della ...