Riccardo Serchi | cintura nera I dang | ci apre le porte del “Qwan Ki Do”

Leggi su moltouomo

(Di sabato 9 settembre 2023), operatore della Polizia di Stato,diKi Do, insegna questa disciplina dal 2015, ma la pratica dal 2009. La pratica marziale per lui è un atto di devozione verso sé stesso e verso la società nella quale vive. Una filosofia di vita per lui, per la sua famiglia, nel rispetto degli altri e dell’ambiente che lo circonda. Prima di conoscere ilKi Doha praticato Karate (stile Shotokan) e Kung fu Shaolin. Una serie di circostanze avverse, e dolorose, lo hanno portato a dover interrompere una prima volta la pratica delle arti marziali citate, e quando ha potuto riprendere, il suo stato emotivo era diverso, non riusciva a praticare ciò che aveva fatto in precedenza , perché il suo corpo era cambiato e ...