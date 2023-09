... Virgilio Minniti, il capofila del sodalizio Antonino Ballarino e i soci tutti di Castel di Iudica, paese in provincia di Catania, sono sicuri di convincere gli. window.eventDFPreadygoogletag.MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Una furia Stefano Bandecchi contro glidella. L'ex presidente della Ternana, che di recente ha manifestato interesse per il club amaranto, è stato protagonista di un botta e risposta con alcuni tifosi con cui si è espresso in ...Alla vigilia di "The Legend Gianluca Vialli" non è mancata la spiacevole "contestazione" (fortunatamente subito rientrata) di una minoranza didellache avevano invitato a boicottare l`...

Reggina, ultrà domani incontreranno i nuovi proprietari etnei ItaSportPress