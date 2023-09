Rebecca Staffelli prima del Grande Fratello | “Felice di poter essere la voce del pubblico da casa” – VIDEO

(Di sabato 9 settembre 2023)non ha nascosto laemozione, alla vigilia del suo esordio al. La speaker radiofonica e figlia di Valerioha svelato in unquali sono le sensazioni che la animano a pochi giorni dal suo ingresso nello studio del reality di Canale 5., le sue emozioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L'utilizzo dei social Insieme ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici ci sarà la deliziosa, speaker radiofonica di Radio 105, che porterà in campo la voce dei social in maniera ...Ad affiancare Alfonso Signorini ci sarà un'unica opinionista Cesara Buonamici mentre come commentatrice social debutterà. Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip .Infine, prende il posto di Giulia Salemi come commentatrice social

Rebecca Staffelli, chi è la nuova inviata del Grande Fratello (figlia d'arte): cosa farà accanto ad Alfonso Si ilmessaggero.it

Ad affiancare Alfonso Signorini quest’anno saranno due donne: Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La giovane speaker radiofonica, prenderà il posto che lo scorso anno era stato affidato a Giulia ...Anche se deve ancora andare in onda con la prima puntata, il Grande Fratello 2023 va verso l'allungamento: Pier Silvio Berlusconi avrebbe cambiato idea.