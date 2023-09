Real Casalnuovo | il primo abbonamento della storia al sindaco Massimo Pelliccia

Di seguito, i tre gironi che riguardano le napoletane: Ischia e Palmese subito in trasferta contro Ardea (Girone G) e Gravina (Girone H), spicca l'incrocio trae Portici nel Girone I. ...Calcio 2023 - 2024 Serie D È un debutto da ricordare per la nuova società, per lo staff e la squadra, per l'intera città. Ildel presidente Antonio Stompanato, che ha ereditato il vecchio titolo dell'Afragolese, si presenta alla piazza con una vittoria show al debutto stagionale. Nel primo turno di Coppa ...... Casarano - Nardò; ore 18 Barletta - Bitonto, Sambenedettese - Atletico Ascoli,Forte Querceta ...campo Ragusa - Akragas (Campo Esseneto di Agrigento) Afragolese - Matese (Campo Iorio di)...

Il Real Casalnuovo si presenta con un successo e tre gol: Matese superato in Coppa NapoliToday

CASALNUOVO – Il Real Casalnuovo consegna il suo primo abbonamento della storia ad un tifoso speciale: il sindaco Massimo Pelliccia. Il primo cittadino ha voluto acquistare personalmente l’abbonamento ...Questa mattina il dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nove gironi della Serie D 2023/2024. Trentaquattro giornate in programma per i gironi che vedranno impegnate le nostre formaz ...