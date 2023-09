Ratajkowski | ' Il divorzio? È chic | non preoccupatevi'

La modella Emily'consola' le donne che, trentenni o anche più giovani, hanno un matrimonio finito alle spalle. Condizione ...La modella internazionale Emily, parlando della fine della sua storia d'amore in un video postato su TikTok, ha ... quello del. Ma, attenzione, come sempre le sorprese sono all'...Il pensiero di EmilySulla questione, Emilyha le idee molto chiare: 'Se avere 20 anni è come essere costantemente in conflitto, non c'è niente di meglio che avere 30 ...

Emily Ratajkowski, divorzio prima dei trent’anni È chic! E sui social... Tuttosport

La settimana dei gossip più bollenti vede protagonista la solita Belen, Giorgia Soleri e i sex toy "terapeutici" , Serena Enardu e Pago a nozze e Emily Ratajkowski ...Sono oltre 1.3 milioni le visualizzazioni dell’ultimo video pubblicato da Emily Ratajkowski su TikTok e che tanto sta facendo parlare la stampa italiana ed estera (l’I ndependent ad esempio). La super ...