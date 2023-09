Rally Grecia 2023 | Neuville e Ogier sbagliano | Rovanpera no e ora vede il successo nell’Acropolis

La SS11 delè stata vinta da Kalle Rovanpera, ma il leader del mondiale WRC non riesce a guadagnare su Sebastien Ogier neanche in questa occasione. Il francese limita ad appena 2 decimi il ritardo e ...Lamia ,, 8 Settembre 2023. Fine della prima giornata di gara. È già una prima, netta vittoria. Fino a ieri, infatti, la sopravvivenza della 67ma edizione dell' EKO AcropolisGreece era stata in ...Giovedì: l'illusione di Rovanperä Si è conclusa nelle scorse ore, in, la seconda giornata deldell'Acropoli , valevole per il decimo round del mondiale. Un'edizione che ha preso il via ieri con qualche problema per effetto del maltempo, che ha costretto ...

Rally Grecia 2023: aggiornamenti seconda giornata Motorbox

Il giro pomeridiano della seconda tappa al Rally dell'Acropoli disegna nuovamente le posizioni che più contano della classifica generale dell'evento greco. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sono ...Il capoclassifica cede il passo nel fango della prima prova ma poi si riscatta e aumenta il vantaggio, problemi per Evans ...