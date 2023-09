Rai 1 o Rai 2 | dove vedere Italia-Macedonia? Attenzione al doppio canale per calcio e volley sabato 9 settembre

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Oggisi gioca un doppiadel Nord. Alle ore 18.00, infatti, gli azzurri affronteranno i balcanici negli ottavi di finale degli Europei 2023 dimaschile. Alle ore 20.45, invece, la nostra Nazionale incrocerà i macedoni in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 di. Unimpegno ravvicinato assolutamente da non perdere: i ragazzi del CT Fefé De Giorgi apriranno la scena al PalaFlorio di Bari partendo con tutti i favori del pronostico e mettendo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale; gli uomini di Luciano Spalletti, al suo esordio sulla panchina tricolore, dovranno conquistare punti fondamentali per staccare il pass in vista della prossima rassegna ...