(Di sabato 9 settembre 2023) Nove rapine in quattro mesi, tutte a danno di. Gli autori sarebbero due diciassettenni,dai carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte. Gli indagati, un italiano e un coetaneo di origini albanesi, sono gravemente indiziati in concorso tra loro di rapine, furti aggravati e...

...palmo le strade attorno alla scuola guadagnandosi la fiducia dei genitori e coinvolgendo i... che quegli istituti sono a servizio della comunità e, piano piano, si sonoe hanno ...Subito i compagni di squadra e gli altri giocatori si sonoal giovane che non respirava ... 'Durante l'allenamento congiunto tra i nostridella #juniores e quelli della Folgore ...In quel frangente, i duevenivanodalla donna 50enne, che dopo averli condotti al proprio tavolo, dove era in attesa la sua complice, aveva spiegato loro " di essere della zona " e ...

Ragazzi avvicinati con una scusa, picchiati e rapinati: arrestati due 17enni Today.it

Sarà una quarta edizione di respiro internazionale, oltre i confini della disabilità, che riparte sabato 9 settembre da quello che fu traguardo dell’edizione 2022, Cortina d’Ampezzo, per sconfinare in ...«Erano due giovani stranieri. Avevano una bottiglia in mano». Il sindaco: «Il tema della sicurezza è una nostra priorità» ...